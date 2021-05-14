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Происшествия14 мая 2021 11:25

Жительница Курской области перевела мошенникам более миллиона рублей

Курянка «вкладывала» деньги в газовый поток
Яна ШЕЛЕСТ
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Покинув банк, женщина вновь продолжала несколько дней перечислять деньги на неизвестные счета

Покинув банк, женщина вновь продолжала несколько дней перечислять деньги на неизвестные счета

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

38-летняя жительница Железногорска не поверила полицейским, что общается с мошенниками и перевела им больше миллиона рублей, сообщили в УМВД по Курской области. Женщина увидела в интернете рекламу о возможности крупного заработка на продаже природных ресурсов.

Курянка заполнила электронную анкету, с ней связался оператор. Неизвестный порекомендовал инвестировать в действующий газовый поток, заверив, что уже через несколько дней женщина заработает в три раза больше. Потерпевшая сразу перевела 80 тысяч рублей.

На следующий день с ней снова связались с еще более выгодным предложением – нужно было инвестировать 500 тысяч рублей. Курянка пошла в банк, чтобы перевести деньги. При этом сотрудники банка, понимая, что она общается с мошенниками, пытались отговорить ее, а затем вызвали полицию. Сотрудники объяснили женщине, что она пополняет счета аферистов.

Покинув банк, женщина вновь продолжала несколько дней перечислять деньги на неизвестные счета. Только когда сумма переводов составила 1 135 000 рублей, потерпевшая поняла, что разговоры о мошенниках оказались правдивыми. В полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Криминал