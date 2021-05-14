Курские таможенники задержали фуру с салатным цикорием

В 72 ящиках, весом более 400 кг оказался листовой цикорий витлуф

В пункте пропуска Суджа Курской таможни задержали фуру с салатным цикорием. В грузовике, который следовал из Польши в Россию, обнаружили более 400 килограммов салатного цикория витлуф без разрешительных документов.

Перевозчик из Брянской области получил в Польше для перемещения в Россию турецкую зелень - шпинат, рукколу и мангольда. При досмотре фуры в грузовом отделении таможенники обнаружили деревянный поддон с товаром, который по внешним признакам отличался от общей массы товара.

В 72 ящиках весом более 400 кг оказался листовой цикорий витлуф. Товар относится к подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском. Для его ввоза в Россию требуется наличие фитосанитарного сертификата. О том, что в грузовике может находиться излишний товар без разрешительных документов, водитель не знал.

«По фактам сообщения в таможенный орган недостоверных сведений о наименовании товара, путем представления недействительных документов и несоблюдения ограничений на ввоз на территорию ЕАЭС подкарантинной продукции, в отношении перевозчика возбуждено два дела об административных правонарушениях», - сообщил начальник таможенного поста МАПП Суджа Сергей Ванжа.