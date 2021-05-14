«Патриотический проект, который объединяет многих»

Традиционно финал проекта проходит на мемориальном комплексе «Курская дуга».

6 мая на мемориальном комплексе «Курская дуга» под патронатом Курской областной Думы состоялся заключительный этап кадетского проекта «Георгиевский сбор». В мероприятии приняли участие председатель курского заксобрания Николай Жеребилов, митрополит Курский и Рыльский Герман, депутат Государственной Думы Татьяна Воронина, депутаты областной Думы Роман Чекед и Надежда Пономарева, а также представители различных структур власти, Курской епархии, общественных организаций и молодежных объединений региона, школьники-кадеты.

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