Курский водитель, сбивший пешехода, заплатит 150 тысяч рублей моральной компенсации

Пострадавший обратился с иском о компенсации Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Промышленный районный суд обратился курянин с иском о взыскании компенсации морального вреда в связи с получением травм, сообщает прокуратура региона.

- Мужчина пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия, - сообщили в ведомстве. - Вред здоровью оценили как средней тяжести. Виновник аварии - водитель автомобиля, который, нарушив правила дорожного движения, сбил пешехода.

По решению суда водитель заплатит компенсацию морального вреда в 150 тысяч рублей.