Для курян работает "горячая линия" по льготным лекарствам

С вопросами льготники могут обращаться на горячие линии, сказали в комитете Фото: Светлана ВОЛКОВА

Задержки с обеспечением курян льготными лекарствами происходят по нескольким причинам, пояснили в региональном комитете здравоохранения:

- Это порой несвоевременная отгрузка фирмами-поставщиками уже закупленных комитетом препаратов, отсутствие лекарств на рынке или участников аукциона из-за начальных низких цен на препараты. Программа льготного лекарственного обеспечения в течение года корректируется: она пополняется новыми пациентами, препаратами, которые не были запланированы к закупке изначально. В связи с необходимостью проведения закупочных процедур на это тоже требуется определенное время.

Жалобы пациентов часто бывают связаны с тем, что их не устраивает торговое наименование выписываемого лекарства, однако закупку комитет производит только по международному непатентованному наименованию. В том случае, если препарат не подходит пациенту, по решению врачебной комиссии может быть закуплено конкретное торговое наименование.

С вопросами льготники могут обращаться на горячие линии. Одна работает в «Курской фармации» по телефону 50-60-50, звонки принимают с 08:00 до 20:00 без выходных. Другая организована в областном комитете здравоохранения и продолжит работу по телефону 8 (4712) 58-67-19; линия действует с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).