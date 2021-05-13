Под Курском ДПСник отказался от взятки в 30 тысяч рублей

ЧП произошло в Глушковском районе Фото: Светлана ВОЛКОВА

СК завел уголовное дело против 60-летнего мужчины по статье "Покушение на дачу взятки".

По версии следствия ночью 4 мая автомобиль под управлением пенсионера остановили сотрудниками ДПС в селе Коровяковка Глушковского района. Водитель был пьян, его пригласили в служебный автомобиль, чтобы составить административный материал.

- В служебном автомобиле мужчина передал инспектору ДПС в качестве взятки 30 000 рублей за то, чтобы его не привлекали к административной ответственности, - рассказали в СУ СК.

Однако инспектор ДПС от взятки отказался и сообщил о произошедшем в дежурную часть районного отделения полиции.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепления доказательственной базы. Расследование продолжается, добавили в ведомстве.