Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 мая 2021 18:14

Участники плоггинг-забега собрали 2,5 тонны мусора в Курске

Мероприятие проходило в рамках федеральной экологической акции #МойЭкодень
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мусор собирали в Поповском лесу

Мусор собирали в Поповском лесу

Фото: Светлана ВОЛКОВА

На территории Поповского леса состоялся плоггинг-забег. Участие в нем приняли 160 человек, сообщили в администрации региона.

Это студенты автотехнического колледжа, Курского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, Курского государственного техникума технологий и сервиса, школьники, а также представители Всероссийского детского центра «Орленок», школы помощников вожатых. В течение часа команды собрали 2,5 тонны мусора.

- В этом году акция «Мой Экодень» продлится до октября. Она пройдет в более чем 90 городах России, - отметил председатель регионального комитета природных ресурсов Константин Поляков.

Плоггинг-забег проходил в рамках федеральной экологической акции #МойЭкодень и национального проекта «Экология».