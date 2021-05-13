Участники плоггинг-забега собрали 2,5 тонны мусора в Курске

Мусор собирали в Поповском лесу Фото: Светлана ВОЛКОВА

На территории Поповского леса состоялся плоггинг-забег. Участие в нем приняли 160 человек, сообщили в администрации региона.

Это студенты автотехнического колледжа, Курского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, Курского государственного техникума технологий и сервиса, школьники, а также представители Всероссийского детского центра «Орленок», школы помощников вожатых. В течение часа команды собрали 2,5 тонны мусора.

- В этом году акция «Мой Экодень» продлится до октября. Она пройдет в более чем 90 городах России, - отметил председатель регионального комитета природных ресурсов Константин Поляков.

Плоггинг-забег проходил в рамках федеральной экологической акции #МойЭкодень и национального проекта «Экология».