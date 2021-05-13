В Курске пройдет фестиваль «Добрая волна»

Победители региональных отборочных туров примут участие в финале фестиваля Фото: Светлана ВОЛКОВА

5 и 6 июня в Свиридовском центре в Курске пройдет региональный отборочный тур культурно-благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна».

Его участниками могут стать дети от шести до 16 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе ребята с ограниченными возможностями здоровья. Виды творчества – самые разнообразные: вокал, жестовое пение, игра на музыкальных инструментах, хореография, сценическое искусство.

Победители региональных отборочных туров примут участие в финале фестиваля и гала-концерте. Он пройдет в ноябре в Казани, ребята выйдут на одну сцену с артистами российской эстрады.

Подать заявки можно на сайте https://dobrayavolna.ru/. Уже на отборочный тур в нашем регионе принято 56 заявок, в том числе от пяти коллективов.

В прошлом году в финале фестиваля «Добрая волна» Курскую область представляли четыре участника, наш регион занял третье место.

В этом году отборочные туры пройдут в девяти городах страны.