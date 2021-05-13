Курская область получит допфинансирование на льготные лекарства

За последние 5 лет финансирование увеличилось всего на 10% Фото: Светлана ВОЛКОВА

Государственные контракты на поставку льготных лекарственных препаратов в этом году будут заключены на сумму, превышающую 1 млрд рублей, за счет областного бюджета, сообщает региональный комитет здравоохранения. На эти цели планируется выделить дополнительно 300 млн рублей при его уточнении.

- Эти средства мы направим на закупку лексредств для лечения сахарного диабета, бронхиальной астмы, онкологических и некоторых других заболеваний и закроем вопрос обеспеченности данными препаратами до конца года, - рассказала заместитель председателя комитета здравоохранения Курской области Елена Агаркова.