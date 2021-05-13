Курянка Инна Дериглазова завоевала золото на всероссийских соревнованиях

Курские спортсменки снова показали высший пилотаж Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Новогорске, в Центре фехтования Ильгара Мамедова, прошли всероссийские соревнования по фехтованию на рапирах среди женщин.

В финале за победу боролись две курские спортсменки – Инна Дериглазова и Полина Козаева. "Золото" в результате завоевала олимпийская чемпионка 2016 года Инна Дериглазова. Для нее это уже восьмая победа подряд в сезоне 2020-2021.

В восьмерку сильнейших попали сразу пять наших девушек, отметили в администрации региона.