В Курской области высадили 1,31 миллиона сеянцев дуба и сосны

Лесоводы трудились в выходные Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области завершились работы по лесовосстановлению на площади 304,9 гектар, сообщили в администрации региона. Посадки деревьев велись в рамках регионального проекта «Сохранение лесов Курской области» нацпроекта «Экология».

- Лесоводы региона трудились в выходные и нерабочие дни. Арендаторы лесных участков выполнили работы на площади 198,4 га, что немного превысило план. По государственному заданию и контрактам засадили 106,5 га. Весь запланированный объем посадки лесных культур выполнен весной, – рассказал председатель областного комитета природных ресурсов Константин Поляков.

Всего в этом сезоне высажено 1,31 млн двухлетних сеянцев дуба и сосны, выращенных в питомниках региона. Продолжаются работы по уходу за лесными культурами, посажеными в предыдущие годы. Мероприятия выполнены на площади 136,8 га.