Курянина будут судить за убийство знакомого

Пенсионеру грозит срок
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СК передал в суд уголовное дело против 63-летнего жителя Поныровского района, которого обвиняют в убийстве.
По версии следствия трагедия произошла 10 марта примерно с восьми до девяти часов вечера.
Пьяный пенсионер был в доме своего знакомого в Мантуровском районе, село Ястребовка.
- Курянин решил убить хозяина дома. Он взял в руку кухонный нож и ударил знакомого в грудь, - рассказали в СК.
Пострадавший мужчина умер на месте. Теперь суд вынесет приговор.