Курянина будут судить за убийство знакомого

Пенсионеру грозит срок Фото: из открытых источников

СК передал в суд уголовное дело против 63-летнего жителя Поныровского района, которого обвиняют в убийстве.

По версии следствия трагедия произошла 10 марта примерно с восьми до девяти часов вечера.

Пьяный пенсионер был в доме своего знакомого в Мантуровском районе, село Ястребовка.

- Курянин решил убить хозяина дома. Он взял в руку кухонный нож и ударил знакомого в грудь, - рассказали в СК.

Пострадавший мужчина умер на месте. Теперь суд вынесет приговор.