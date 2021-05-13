Жительница Курска отдала мошеннику сорок тысяч рублей за восстановление в вузе

Девушка поверила малознакомому мужчине и в тот же день отдала ему 40 тысяч рублей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Сотрудники курской полиции задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Девушка передала ему сорок тысяч рублей за восстановление в вузе, сообщили в УМВД по Курской области.

Курянка познакомилась с молодым человеком на улице и поделилась, что ее недавно отчислили из университета. Мужчина сказал, что хорошо знаком с руководством вуза и может помочь девушке восстановиться. Для этого требовались деньги – сорок тысяч рублей.

Девушка поверила малознакомому мужчине и в тот же день отдала ему нужную сумму. Мошенник тянул время, просил еще денег, а потом отключил телефон. Курянка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Сотрудники установили личность подозреваемого, он проживает на проспекте Дериглазова. После задержания мужчина во всем признался. Деньги злоумышленник быстро потратил.

В Северном отделе полиции в отношении афериста возбудили уголовное дело. Курянин может получить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.