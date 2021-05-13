Пьяный курский водитель пытался дать взятку полицейскому

Сотрудник полиции от взятки отказался Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Рыльский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 60-летнего курянина, который пытался дать взятку полицейскому, сообщили в следственном комитете.

4 мая 2021 года ночью подозреваемый в пьяном виде ехал на автомобиле по селу Коровяковка Глушковского района. Мужчину остановили сотрудники ДПС и пригласили в свою машину для составления протокола.

Пенсионер, пытаясь уйти от ответственности, передал инспектору 30 тысяч рублей. Сотрудник полиции от взятки отказался и сообщил о произошедшем в дежурную часть районного отделения.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, собираются доказательства. Расследование продолжается.