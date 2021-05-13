Курские таможенники задержали контрабандные саженцы

Саженцы относятся к подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском

Курские таможенники в пункте пропуска Суджа задержали контрабандные саженцы, сообщили в ведомстве. Житель Тульской области задекларировал 365 саженцев плодовых деревьев, кустарников и винограда общим весом 106 кг.

Документов, разрешающих ввоз подкарантинной продукции на территорию России, у мужчины не было. Россиянин рассказал, что купил саженцы на Украине для высадки в своем саду.

Саженцы относятся к подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском. Для их ввоза в Россию требуется наличие фитосанитарного сертификата.

«По факту несоблюдения ограничений на ввоз на территорию ЕАЭС подкарантинной продукции, возбуждено дело об административном правонарушении», - сообщил начальник таможенного поста МАПП Суджа Сергей Ванжа. — Товар подлежит вывозу с территории России».