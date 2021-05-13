Курские больницы возвращаются к прежнему режиму работы

Пациентов из районов будут направлять в областную клинику Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Больницы Курской области поэтапно возвращаются к доковидному режиму работы, сообщили в региональном комитете здравоохранения. С 12 мая изменился порядок маршрутизации экстренных пациентов в лечебные учреждения.

Раньше большую часть хирургических пациентов направляли в областную больницу. Теперь пациентов из Курска, нуждающихся в экстренной хирургической помощи, могут госпитализировать в четвертую и шестую городские больницы, и в БСМП. Пациентов из районов будут направлять в областную клинику.

К привычной работе после ковидных стационаров вернулись городской роддом, госпиталь для ветеранов войн, Солнцевская и Советская райбольницы, терапевтический корпус городской больницы № 4, хирургический корпус БСМП. Готовится к обычной деятельности отделение в Тимской ЦРБ.