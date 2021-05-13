29-летний курянин скончался от удара током

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Яна ШЕЛЕСТ

29-летний курянин на рабочем месте погиб от удара током, сообщили в СК. Курчатовский следственный отдел по факту смерти от полученных тяжких телесных повреждений возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ — «Нарушение правил техники безопасности и иных правил охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека».

22 апреля 2021 днем рабочие одной из организаций проводили работы по техобслуживанию электрооборудования на трансформаторной подстанции, расположенной в Курчатовском районе. Один из рабочих получил удар электрическим током и скончался.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего и виновные лица. Расследование уголовного дела продолжается.