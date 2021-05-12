В дни соревнований будет ограничено движение автомобильного транспорта Фото: Светлана ВОЛКОВА

В ближайшие выходные в Курске и Курском районе пройдут чемпионат и первенство Курской области по велоспорту на шоссе – групповая и индивидуальные гонки. В дни проведения соревнований будет ограничено движение автомобильного транспорта, сообщили в администрации региона.

В субботу 15 мая пройдет индивидуальная гонка на 25 километров. Старт – на Южном обходе Курска по направлению к онкологическому диспансеру. Начнутся соревнования в 10:00, затем с 10:30 до 11:00 – технический перерыв, в 11:00 старты продолжатся.

Движение транспорта будет перекрыто на всем участке Южного обхода Курска с 09:30 до 15:00.

В воскресенье 16 мая состоится групповая гонка. Она пройдет в Курске, начало – от перекрестка улицы Просторной и проспекта Дружбы. В зависимости от категории участникам предстоит преодолеть 52 или 78 км.

С 10:00 до 15:00 автомобильное движение будет перекрыто по проспекту Дружбы от дома №32А до улицы Сумской.

Регистрацию можно пройти на официальном сайте соревнований https://clck.ru/UmUzj