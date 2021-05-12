13 мая часть Курска останется без воды

Специалисты проведут ремонтно-профилактические работы Фото: Яна ШЕЛЕСТ

13 мая, в четверг, с 9 до 17.00 часть Курска останется без холодной воды, сообщили в «Водоканале». Специалисты проведут ремонтно-профилактические работы.

Без холодного водоснабжения останутся:

• Северная часть города до проспекта Победы, улицы Рябиновые с прилегающими улицами индивидуальной застройки, К. Маркса, 72/20, 72/21, 72/22, 77/1 – 101, улица и переулки Кирпичные;

• Центральная часть города (от ул. Никитской – ул. Кр. Октябрь – до ул. А. Невского-Сосновская), ул. Ленина, Радищева, Димитрова, Горького, Володарского, К. Маркса №№12;14 -33; 47 с прилегающими.

— Сделайте необходимый запас воды, - обращаются к курянам сотрудники «Водоканала».

Справки по телефону 70-06-14.