Прибывшие из-за границы куряне должны дважды сдать тест на COVID-19

Сдавать тесты на коронавирус должны все граждане России, въезжающие в страну на любом виде транспорта Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Роспотребнадзор изменил требования к прибывающим из-за границы россиянам. Теперь они должны дважды сдать тест на COVID-19.

Повторное лабораторное исследование на коронавирус методом ПЦР нужно пройти в срок до пяти дней с момента въезда в страну. Сведения о результатах граждане должны разместить на «Госуслугах».

Интервал между первым и повторным исследованием должен составлять не менее суток. До получения результатов тестов прибывшие в Россию обязаны соблюдать режим изоляции и не выходить из дома.

Сдавать тесты на коронавирус должны все граждане России, въезжающие в страну на любом виде транспорта. Приезжающим из Абхазии и Южной Осетии тест на коронавирус сдавать не нужно.

Сертификат о вакцинации не освобождает от необходимости сдачи повторного ПЦР-теста. За неисполнение данных правил нарушителям грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей.