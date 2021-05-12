На сотрудников курского комитета здравоохранения завели уголовное дело

Граждане не смогли получить выписанные препараты Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске на сотрудников областного комитета здравоохранения завели уголовное дело по статье о халатности, сообщили в прокуратуре. Ведомство проводило проверку исполнения законодательства о лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан и обнаружило нарушения.

Должностные лица комитета здравоохранения Курской области не приняли своевременных мер, направленных на проведение закупок жизненно важных лекарственных препаратов и медицинских изделий, необходимых для обеспечения в 2020-2021 годах лиц, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе инвалидов.

Граждане не смогли получить выписанные препараты по рецепту, у некоторых значительно ухудшилось состояние здоровья.

Расследование уголовного дела контролирует прокуратура.