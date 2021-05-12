В Курской области от коронавируса скончались две женщины и двое мужчин

Причина смерти – тяжелая ковидная пневмония Фото: Яна ШЕЛЕСТ

За последние сутки в Курской области от коронавируса скончались две женщины (по 73 года) и двое мужчин (79 и 91 год), сообщили в оперштабе. Причина смерти – тяжелая ковидная пневмония.

По состоянию на 12 мая всего зарегистрировано 37 247 (+64) подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 792 человека.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 119 177 человека, полностью завершили вакцинацию – 99 017 курян.