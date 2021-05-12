В Курске открывается выставка памяти Геннадия Бодрова

17 мая Геннадию Бодрову исполнилось бы 64 года

17 мая в 13.00 Союз журналистов Курской области и Галерея «АЯ» приглашают в Дом журналиста на открытие выставки и подведение итогов III областного конкурса социальной фотографии памяти Геннадия Бодрова.

На выставке будут представлены работы Андрея Вармунда, Георгия Гонголевича, Руслана Журкина, Вероники Малютиной, Владлена Малышко, Сергея Минакова, Владимира Прокопова, Евгения Старкова, Михаила Сухинина, Игоря Устюменко, Ольги Шитиковой и Ольги Шумаковой.

17 мая Геннадию Бодрову исполнилось бы 64 года.