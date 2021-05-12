В Курске открыли мемориальную доску в честь Николая Пигорева

На памятную церемонию из Москвы и Белгорода приехали родственники героя

В Курске на улице Радищева на стене дома № 2 торжественно открыли мемориальную доску в честь Николая Пигорева – Героя Советского Союза. До войны в этом здании находилась школа № 4, в которой учился герой.

На памятную церемонию из Москвы и Белгорода приехали родственники солдата. В мероприятии также приняли участие ученики и педагоги гимназии № 4. В музее учебного заведения хранится подлинник грамоты о присвоении гвардии рядовому Николаю Пигореву звания Героя Советского Союза.

Николая Пигорева призвали в Советскую армию в марте 1943 года. В бою за деревню Романовку Збаражского района Тернопольской области 21 марта 1944 года боец прикрыл своим телом вражеский пулемет и был смертельно ранен.