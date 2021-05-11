Курская мэрия пытается убрать машины с газонов в центре города

Нарушителей иногда наказывают, но очень редко Фото: Светлана ВОЛКОВА

11 мая на оперативном совещании в мэрии шла речь и о том, что на улице Почтовой несмотря на то, что там был восстановлен газон, паркуются автомобили.

- Первый заместитель главы администрации города Николай Цыбин предложил установить вокруг этого газона высокий бортовой камень или ограждение. Также необходимо активизировать работу с арендаторами помещений первых этажей в зданиях на Почтовой - почти во всех находятся коммерческие организации: их сотрудники или клиенты часто используют газон как стоянку, - рассказали в горадминистрации.

Мэр Виктор Карамышев поручил главе Центрального округа Олегу Лемтюгову взять на особый контроль ситуацию с незаконной парковкой на улице Почтовой.