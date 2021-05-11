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Звезды11 мая 2021 21:26

В Курске открылась выставка произведений местных художников

Экспозиция открыта до 30 мая
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Курские художники активно представляют наш регион на различных крупных выставках

Курские художники активно представляют наш регион на различных крупных выставках

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Выставочном зале концертно-творческого центра «Звездный» открылась выставка, посвященная 85-летию курского отделения Союза художников России.

Сейчас в Курске живут и работают известные художники, успешно совмещающие творчество с педагогической и общественной деятельностью: Народный художник Леонид Руднев, заслуженные художники Владимир Дайбов, Владимир Кизилов, Николай Криволапов, Вера Пронина, Владимир Бартенев, Виктор Жилин, Валерий Мазуров, художники Юрий и Ирина Глюдза, Александр Широких, Юрий Спесивцев, Николай Меньшиков, Владимир Соколинский, Василий Носов, Михаил Золотых и другие.

Курские художники активно представляют наш регион на различных крупных выставках, их произведения ежегодно пополняют местные музейные коллекции и коллекции ведущих художественных музеев и галерей страны.

Нынешняя выставка курских художников – отчетная. На ней представлены произведения живописи, графики, скульптуры, театрально-декорационного искусства, созданные в основном в течение последних пяти–шести лет.

Выставка продлится до 30 мая.

Культура