В Курске открылась выставка произведений местных художников

Курские художники активно представляют наш регион на различных крупных выставках Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Выставочном зале концертно-творческого центра «Звездный» открылась выставка, посвященная 85-летию курского отделения Союза художников России.

Сейчас в Курске живут и работают известные художники, успешно совмещающие творчество с педагогической и общественной деятельностью: Народный художник Леонид Руднев, заслуженные художники Владимир Дайбов, Владимир Кизилов, Николай Криволапов, Вера Пронина, Владимир Бартенев, Виктор Жилин, Валерий Мазуров, художники Юрий и Ирина Глюдза, Александр Широких, Юрий Спесивцев, Николай Меньшиков, Владимир Соколинский, Василий Носов, Михаил Золотых и другие.

Курские художники активно представляют наш регион на различных крупных выставках, их произведения ежегодно пополняют местные музейные коллекции и коллекции ведущих художественных музеев и галерей страны.

Нынешняя выставка курских художников – отчетная. На ней представлены произведения живописи, графики, скульптуры, театрально-декорационного искусства, созданные в основном в течение последних пяти–шести лет.

Выставка продлится до 30 мая.