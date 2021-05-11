В Курской области начали обработку посевов химикатами

В регионе надеются, что на сей раз удастся избежать гибели пчел Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курские аграрии приступили к обработке пестицидами и агрохимикатами посевов озимых зерновых культур от вредителей, сообщили в администрации региона.

-Сельскохозяйственным товаропроизводителям напомнили о соблюдении санитарно-гигиенических требований, что позволит избежать гибели пчел в период медосбора. Кроме того, они обязаны за четыре-пять дней до начала обработки полей информировать население через СМИ о тех работах, которые будут проводиться. При этом указываются подлежащие обработке культуры, их местонахождение, название пестицидов, характер их действия, сроки обработки, - пояснили в Доме Советов.

К общей работе подключаются и сельские советы: со своей стороны они доносят до пчеловодов кочевых и стационарных пасек информацию о сроках и характере химобработки полей вблизи расположения ульев.

Комитет АПК Курской области так же размещает на своем сайте в разделе «Пчеловодство» https://clck.ru/H2pAW информацию от аграриев о том, где запланирована обработка, с указанием поля в системе координат, о дате проведения химобработок, классе опасности препарата.