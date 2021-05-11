В Курске открыли Всероссийские соревнования по дзюдо

Соревнования входят в Единый календарный план Министерства спорта России Фото: Светлана ВОЛКОВА

Турнир традиционно проводится в начале мая и приурочен ко Дню Победы и победе в Курской битве.

За награды будут бороться 275 спортсменов: 210 мужчин и 65 женщин из 26 регионов страны.

- Курская школа дзюдо внесла большой вклад в развитие российского и международного спорта, лучший дзюдоист XX века, олимпийский чемпион 1980 года Николай Солодухин – курянин. Более четырех тысяч курян занимаются в спортивных школах, секциях и клубах в городах и районах области. В регионе ежегодно проводятся соревнования различного уровня, – отметили в обладминистрации.

Соревнования входят в Единый календарный план Министерства спорта России, а победителям могут быть присвоены звания мастера спорта России. Также турнир является отборочным для участия в чемпионате страны.