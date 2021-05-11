Курские школы проверят на безопасность

Школы проверяют из-за трагедии в Казани Фото: Светлана ВОЛКОВА

В результате стрельбы в школе в Казани погибли дети. Администрация Курской области выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших, всему народу Татарстана, сообщили в Доме Советов.

Как сообщили в комитете образования и науки Курской области, в школах региона приняты все необходимые меры безопасности. В то же время с учетом уроков казанской трагедии будет дополнительно проведена проверка соблюдения требований безопасности, готовности персонала учебных заведений к обеспечению охраны и реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

11 мая специалисты вневедомственной охраны проверили работоспособность кнопок тревожной сигнализации во всех образовательных организациях. 12 мая представители Управления Росгвардии по Курской области, комитета региональной безопасности и полиции проведут рабочее совещание с руководителями частных охранных предприятий, один из вопросов – действие сотрудников ЧОП при возникновении угрозы теракта или чрезвычайной ситуации.