Под Курском директора ДК обвиняют в злоупотреблениях

Бюджет потерял почти 141 тысячу рублей, считают в ведомстве Фото: Светлана ВОЛКОВА

Прокуратурой провела проверку исполнения закона при реализации национального проекта «Культура».

- В 2020 году директор одного из сельских Домов культуры заключил четыре контракта на капитальный ремонт здания на общую сумму 2 млн 156 тыс. рублей, - сообщили в ведомстве.

Согласно актам о приемке выполненных работ, утвержденным директором Дома культуры, работы подрядчиком выполнены в полном объеме. Оплата по ним произведена.

Но как показала проверка, ремонт здания Дома культуры полностью не завершен. При замене дверных блоков по всему зданию не демонтированы старые дверные блоки, не выполнены откосы дверных проемов. В большинстве помещений здания работы по штукатурке и окраске стен и потолков, укладке линолеума, установке плинтусов и уголков ПВХ под потолочной плиткой не проведены или выполнены некачественно.

Это привело к необоснованному расходованию бюджетных денег в сумме не менее 141 тысяч рублей, считают в прокуратуре.

На основании материалов прокурорской проверки следователи завели против директора Дома культуры уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).