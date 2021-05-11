В Курской области заработают новые радиостанции

Радио дойдет до районов области Фото: Светлана ВОЛКОВА

Российская телевизионная и радиовещательная сеть проводит работы по включению радиовещания в поселке Глушково, Льгове, Крупце Дмитриевского района, в Пригородненском сельсовете Рыльского района, сообщили в администрации региона.

Запуск радиостанций - часть совместной программы ВГТРК и РТРС по расширению сети радиовещания. Передатчики УКВ-диапазона меняют на современные передатчики FM-диапазона.

Программа модернизации радиосети ВГТРК выполнена на 90%. Запуск большинства оставшихся объектов запланирован на этот год.