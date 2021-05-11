Под Курском семейная пара держала детей без еды

Дети живут в антисанитарных условиях, сообщила прокуратура Фото: Из архива КП.

Прокуратура нашла нарушения в деревне 2-я Казанка Золотухинского района Курской области. Здесь проживает семья с двумя детьми 16 и 13 лет.

- На момент проверки матери дома не было, дети были с ее сожителем - отцом младшего ребенка. В доме антисанитарные условия, пепельницы с окурками сигарет. В комнате детей грязное постельное белье. Не было приготовленной еды или вообще каких-либо продуктов, - рассказали в ведомстве.

С этой семьей на протяжении нескольких лет проводится профилактическая работа. 33-летняя мать начина я с 2016 года 26 раз, ее 61-летний сожитель с 2017 года 11 раз привлекались к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ.

- Родители выпивают, от лечения отказываются. При таких обстоятельствах нахождение детей в семье создает для них опасность, - сделали вывод в прокуратуре.

Прокуратура Золотухинского района направила в суд иск об ограничении родителей несовершеннолетних детей в родительских правах.