Курян приглашают на обсуждение проектов мемориала «Северный фас Курской дуги»

В регионе есть немало памятных мест Фото: Светлана ВОЛКОВА

16 мая в 16:00 в пространстве «Поток» (г. Курск, ул. Луначарского, 2) пройдут общественные обсуждения проектов идейно-художественной концепции мемориального комплекса «Северный фас Курской дуги», сообщили в администрации региона.

- Конкурс на создание концепции историко-культурного мемориального комплекса «Северный фас Курской дуги» был объявлен в регионе 15 марта. Архитекторы и авторские коллективы представили семь проектов. С 17 апреля по 10 мая на сайте https://northface46.ru/ проходило голосование, - рассказали в Доме Советов.

Всех жителей региона приглашают принять активное участие в обсуждении. Мероприятие пройдет с соблюдением эпидемиологических требований.