До конца года в Курске отремонтируют 26 улиц

Работы планируют завершить к концу года Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». В этом году покрытие восстановят на 26 улицах города. В их числе - улица Ломакина.

Протяженность участка составляет 590 метров. Дорожники выполнили фрезерование старого асфальтобетона и замену бортового камня на всем протяжении улицы. Подрядная организация «Суджанское ДРСУ № 2» выполнила укладку выравнивающего слоя дорожной одежды. После этого, будет уложен верхний слой, затем нанесут разметку из термопластика, установят новые дорожные знаки, благоустроят тротуары.