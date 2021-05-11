В курской БСМП возобновил работу хирургический корпус

За время работы здесь вылечили от коронавируса 2,3 тысяч пациентов

В октябре 2020 года хирургический корпус городской больницы скорой медицинской помощи Курске перепрофилировали для работы с пациентами с коронавирусной инфекцией.

В конце апреля этого года здесь возобновили экстренную и плановую помощь. Открыты отделения хирургии, гнойной хирургической инфекции, урологии, острых отравлений, эндоскопическое, сосудистой хирургии, ультразвуковой диагностики. В обычном режиме работает теперь и физиотерапевтическое отделение.

Ковидный стационар данного корпуса был рассчитан на 220 мест. За время работы здесь вылечили от коронавируса 2,3 тысяч пациентов.