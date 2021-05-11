За майские праздники куряне перевели мошенникам 4,5 миллиона рублей

По факту мошенничества в особо крупном размере возбудили уголовное дело Фото: Яна ШЕЛЕСТ

За майские праздники 12 жителей Курской области перевели мошенникам 4,5 миллиона рублей, сообщили в региональном УМВД. Большая часть преступлений совершена под предлогом отмены несанкционированной транзакции или отмены оформления кредита.

Сорокалетний житель Курска лишился почти двух миллионов рублей. Мужчине рано утром позвонила девушка и сообщила о мошеннической атаке. Курянина убедили, что его личный кабинет взломан, на его имя посторонние лица оформляют кредит на крупную сумму.

Преступники предложили перевести деньги на «безопасную ячейку». Испуганный курянин, не раздумываю ни минуты, сразу начал действовать. Всего за пару часов он перевел мошенникам 400 тысяч рублей.

Спасая сбережения, он также оформил на свое имя кредит и перевел деньги на указанный злоумышленниками счет. После проведенной операции курянин лишился 1 миллиона 934 тысяч рублей.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, устанавливают лиц, причастных к преступлению и их местонахождение.