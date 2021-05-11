В Курске продолжается призыв на военную службу

Уклонистам грозит уголовная ответственность Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске продолжается призывная кампания. О том, как она продвигается, рассказал военный комиссар Центрального и Сеймского округов областного центра Игорь Ясько.

«Призывную комиссию прошли более 600 человек, из них в отношении 58 юношей принято решение о призыве. 19 парней от нашего военкомата уже отправлены в войска. К административной ответственности привлечено 46 юношей за нарушения воинского учета», – подчеркнул военком.

За неявку в военкомат по повестке предусмотрен штраф в размере от 500 до 3000 рублей. Уклонистам грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Заседания призывных комиссий проходят с соблюдением всех мер предосторожности, применяются антисептики. На медкомиссиях потоки призывников разводятся. Все ребята обеспечены средствами индивидуальной защиты. Перед отправкой в войска они сдают тест на ковид.