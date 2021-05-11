В Курской области в апреле в ДТП попали 11 мотоциклистов

22 пострадавших – несовершеннолетние Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С 11 по 16 мая 2021 года в регионе пройдет информационно-пропагандистская кампания «Внимание, мотоциклист!», сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

В 2020 году в Курской области произошло сто дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов. В них пять человек погибли и 115 получили травмы. 22 пострадавших – несовершеннолетние.

В апреле 2021 года уже зарегистрировано 11 ДТП данной категории, в которых 11 человек получили ранения, в том числе двое несовершеннолетних.

5 мая жуткое ДТП с участием мотоциклиста произошло на улице Ленина в Курске. Водитель "Ямахи" на огромной скорости влетел в стоящую на светофоре легковушку.