В Курске продолжится ремонт памятника «Танкистам-героям»

Работа подрядчика находится на постоянном контроле

В соцсетях появились сообщения от возмущенных курян по поводу некачественного ремонта памятника «Танкистам — героям» на площади Дзержинского. Недостающую букву в надписи на постаменте заменили деревянной.

Ремонт памятника «Танкистам-героям Курской битвы» еще не завершен», пояснили в мэрии. Подрядчик обязан привести в порядок гранитные плиты основания памятника и надпись на постаменте.

Сейчас выполнено порядка десять процентов от общего запланированного объема работ. Срок их окончания – 1 июля 2021 года. Работа подрядчика находится на постоянном контроле.