Курские ветераны могут бесплатно летать до 16 мая

Осуществить авиаперелет в рамках акции можно до 16 мая 2021 года Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В честь празднования Дня Победы авиакомпания, осуществляющая перелеты в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи и Минеральные воды проводит акцию благодарности.

Приобрести билеты со скидкой 100% на любое направление могут курские ветераны, инвалиды Великой Отечественной войны, лица, приравненные к ним, и сопровождающие их.

Авиабилеты можно получить в кассе курского аэропорта. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий принадлежность к этой категории, паспорт гражданина РФ, а иностранным гражданам – вид на жительство на территории РФ.

Осуществить авиаперелет в рамках акции можно до 16 мая 2021 года.