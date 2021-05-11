65 человек заболели коронавирусом в Курской области

Скончались еще три человека

На утро 11 мая в Курской области всего зарегистрировано 37 183 случая заболевания коронавирусом. 65 человек заболели за последние сутки, сообщили в оперштабе.

С COVID-19 и пневмониями получаются лечение 798 человек, на искусственной вентиляции легких находятся 58 курян.

На сегодняшний день скончались 746 (+3; мужчина 81 год, женщины 58 и 83 года) человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +28

г. Железногорск +9

Беловский +7

Курский +6

Глушковский +4

Октябрьский +4

Суджанский +3

г. Обоянь +2

Льговский +1

г. Суджа +1.

Полностью завершили вакцинацию – 90 573 курян.

В Курске в торговом центре на Хрущева открылся пункт вакцинации.