65 человек заболели коронавирусом в Курской области

Скончались еще три человека
На утро 11 мая в Курской области всего зарегистрировано 37 183 случая заболевания коронавирусом. 65 человек заболели за последние сутки, сообщили в оперштабе.
С COVID-19 и пневмониями получаются лечение 798 человек, на искусственной вентиляции легких находятся 58 курян.
На сегодняшний день скончались 746 (+3; мужчина 81 год, женщины 58 и 83 года) человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +28
г. Железногорск +9
Беловский +7
Курский +6
Глушковский +4
Октябрьский +4
Суджанский +3
г. Обоянь +2
Льговский +1
г. Суджа +1.
Полностью завершили вакцинацию – 90 573 курян.
В Курске в торговом центре на Хрущева открылся пункт вакцинации.