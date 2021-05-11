Под Курском горел жилой дом

Пожар тушили 12 человек, пять единиц техники Фото: Яна ШЕЛЕСТ

10 мая в 23:00 10 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в жилом доме в поселке Касторное Касторенского района, сообщили в ГУ МЧС.

На место происшествия выехали пожарные ПЧ № 28 Касторенского района, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей. Возгорание локализовали в 23:10, ликвидировали в 23:13.

В результате пожара в жилом доме общей площадью 40 квадратных метров выгорела комната в 12 квадратов. Пожар тушили 12 человек, пять единиц техники. Ущерб и причина возгорания устанавливаются.