Курский цирк открыли инсталляцией ко Дню Победы

Артисты встречали зрителей в форме времен Великой Отечественной войны Фото: Светлана ВОЛКОВА

8 мая, накануне праздника Великой Победы, в Курске возобновил свою работу цирк. Представлений здесь не было из-за коронавирусных ограничений более года.

Многие представленные предметы - оригинальные Фото: Светлана ВОЛКОВА

А первую постановку, которую здесь представили, посвятили Победе в Великой Отечественной войне. Пригласительные на премьерное представление получили семьи медиков. Эта акция задумана как благодарность за работу, которую проделали медработники региона в период пандемии.

В фойе цирка к премьерному представлению попытались воссоздать атмосферу Великой Отечественной - часть экспонатов, представленных здесь, - оригиналы. Зрители смогли увидеть предметы быта, технику и вооружение Второй мировой.

Эта машина участвует в представлении "Салют Победы" Фото: Светлана ВОЛКОВА

Также здесь размещены фотовыставки, посвященные героям Великой Отечественной - артистам цирка, среди которых, например, Юрий Никулин, и медикам, противостоящим пандемии ковид.

Кроме того, посетители смогут увидеть оригинальные фото Великой Отечественной, большинство из которых стали уже легендарными.