Курский цирк открыли инсталляцией ко Дню Победы

Артисты встречали зрителей в форме времен Великой Отечественной войны
Фото: Светлана ВОЛКОВА
8 мая, накануне праздника Великой Победы, в Курске возобновил свою работу цирк. Представлений здесь не было из-за коронавирусных ограничений более года.
Многие представленные предметы - оригинальные
Фото: Светлана ВОЛКОВА
А первую постановку, которую здесь представили, посвятили Победе в Великой Отечественной войне. Пригласительные на премьерное представление получили семьи медиков. Эта акция задумана как благодарность за работу, которую проделали медработники региона в период пандемии.
В фойе цирка к премьерному представлению попытались воссоздать атмосферу Великой Отечественной - часть экспонатов, представленных здесь, - оригиналы. Зрители смогли увидеть предметы быта, технику и вооружение Второй мировой.
Эта машина участвует в представлении "Салют Победы"
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Также здесь размещены фотовыставки, посвященные героям Великой Отечественной - артистам цирка, среди которых, например, Юрий Никулин, и медикам, противостоящим пандемии ковид.
Кроме того, посетители смогут увидеть оригинальные фото Великой Отечественной, большинство из которых стали уже легендарными.