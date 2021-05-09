Курянину грозит штраф за разведение огня в мангале на балконе. Сообщение об этом поступило в службу спасения от соседей нарушителя. Они рассказали об инциденте в многоквартирном доме на улице Сумской. На место прибыли пожарные, однако, как только курянин узнал о том, что очевидцы вызвали МЧС, он самостоятельно ликвидировал загорание.

- За нарушение правил пожарной безопасности мужчина привлечен к административной ответственности, и теперь ему грозит штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей, - рассказывает начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Сеймскому округу Курска Константин Козлов.

ГУ МЧС по Курской области просит жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности, заботиться о себе и близких. В случае беды обращайтесь по телефонам «101» или «112».