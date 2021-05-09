В Курской области скончались от коронавируса четыре человека

По данным оперштаба на 9 мая, в Курской области заразились коронавирусом 66 человек. Всего зарегистрировано 37 052 подтвержденных случаев заболевания. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 747 пациентов, на ИВЛ – 58 (4 – инвазивная, 54 – неинвазивная). На сегодняшний день скончались 738 курян.

За сутки умерли ещё четверо: мужчины 69, 89, 95 лет и женщина 70 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 110 703 человека (82% от поставок препарата), вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 90 043 (82%).