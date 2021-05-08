В Курске на мемориале Павших прошло возложение

В церемонии приняли участие губернатор и глава города

В Курске на мемориале Памяти павших в годы Великой Отечественной войны состоялось возложение венков и цветов к Вечному огню. В церемонии приняли губернатор Курской области Роман Старовойт, глава города Виктор Карамышев, представители администраций, общественных организаций, депутаты, волонтеры и кадеты.

- 76 лет прошло с тех пор, как закончилась Великая Отечественная война. Каждая семья хранит память о своих героях. Мы чтим героев и храним вечную память о тех, кто отдал все силы для Победы и на полях сражении , и в тылу, - сказал Виктор Карамышев.