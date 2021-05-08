9 мая в Курске ограничат движение

Движение будет временно ограничено с 8:00 до 12:00 Фото: Яна ШЕЛЕСТ

9 мая в Курске на время Парада Победы ограничат движение транспорта, сообщили в областной администрации. Движение будет временно ограничено с 8:00 до 12:00 по проспекту Победы на участке от УГИБДД (ул. К. Маркса, 101) до ТЦ «Триумф» и по улице К. Маркса на участке от ТЦ «Триумф» до поворота на ТЦ «Метро» по правой полосе движения от въезда на Северное кладбище до поворота на ТЦ «Метро».

Также в это время ограничат движение со стороны автомобильной дороги М2 Крым (северный въезд) до дома № 101 по улице К.Маркса с пропуском общественного пассажирского транспорта.

Пассажирский транспорт будет ходить из центра в сторону Северного и обратно через улицы Светлую и Фестивальную. На машине объехать улицу Карла Маркса и Светлый проезд можно будет по улицам Дубровинского, Гудкова и Фестивальной.