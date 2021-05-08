Курские спасатели предупреждают об ухудшении погоды

Спасатели напоминают курянам о соблюдении правил безопасности во время непогоды Фото: Яна ШЕЛЕСТ

8 мая в Курской области ожидается дождь, днем местами сильный. Местами гроза. Ветер южный, днем с переходом на западный 8-13, местами с порывами до 15-17 м/с. Температура воздуха составит +11…+16 °С.

Спасатели напоминают курянам о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».