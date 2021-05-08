За сутки коронавирусом заболели 68 курян

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 708 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На утро 8 мая в Курской области всего зарегистрировано 36 986 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За последний сутки диагноз подтвердился у 68 курян, сообщили в оперштабе.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 708 человек, на искусственной вентиляции легких – 61.

На сегодняшний день скончались 734 (+4; мужчина 69 лет, женщины 72, 81, 90 лет).

Завершили вакцинацию от коронавируса 89 667 человек.