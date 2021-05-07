До кладбищ в Курске пустят дополнительные автобусы

Транспорт будет ходить 9 и 11 мая Фото: Яна ШЕЛЕСТ

9 и 11 мая для курян, желающих посетить кладбища, пустят дополнительные автобусы, сообщили в мэрии.

9 мая с 9.00 до 16.00 они повезут пассажиров по маршрутам «Ул. Комарова – Северное кладбище», «Льговский поворот – Южное кладбище», «Северное кладбище – Южное кладбище». Также на маршруты «Знаменский собор – пр-т им. А. Дериглазова» и «Знаменский собор – ККПФ» выйдут 11 троллейбусов.

На маршрутах «ул. Крюкова – Северное кладбище - д. Татаренково», «Северо-западный микрорайон – Южное кладбище», «Северное кладбище – Южное кладбище», «ул. Малышева – ул. Косухина – Северное кладбище (по ул. Запольной)», «ул. Комарова – ул. Светлая» и «ул. Косухина – пр-т Клыкова – ул. Сумская – Южное кладбище» будут работать 32 автобуса.

11 мая с 9.00 до 15.00 дополнительные автобусы поедут маршрутам «Льговский поворот – Южное кладбище», «Северное кладбище – Южное кладбище», «Ул. Комарова – Северное кладбище», «Пл. Перекальского – Северное кладбище», «Ул. Крюкова – Северное кладбище – д. Татаренково».